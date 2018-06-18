Белозерцев предложил ряд идей по реконструкции набережной

Первый этап реконструкции набережной Суры завершится к 15 июля. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел объект и высказал несколько предложений.

Сейчас идет очистка дна реки и берегов. Иван Белозерцев попросил выполнить работы качественно и не забыть убрать траву у Бакунинского моста — там она растет прямо на плитах, а также вырубить поросль на правом берегу.





Губернатор также поинтересовался, высевался ли в этом году газон. Ему сообщили, что работа была проведена в мае, но трава не взошла. Он порекомендовал использовать жидкий газон.



Особое внимание было уделено амфитеатру.





«А может быть, вместо гранитной плитки сделать побольше амфитеатр? Тогда на массовых мероприятиях, во время фейерверка, могли бы там разместиться люди», — предложил глава региона.



Архитекторы сказали, что обдумают идею.



Всего на первый этап реконструкции потрачено около 100 млн рублей — это деньги по программе развития комфортной среды.