Новая школа на Шуисте будет с IT-уклоном

Строительство школы в микрорайоне Шуист в Пензе идет по плану. Ход работ 18 июня оценил губернатор Иван Белозерцев.

Теперь фасад получил новое колористическое оформление. Напомним, первоначальные цвета — сине-голубые — вызвали критику Ивана Белозерцева.

Участники объезда также оценили просторные классы с высокими потолками, широкие коридоры — все соответствует изменениям в СанПиНе. Двери в некоторые классы будут прозрачными, чтобы в помещения проникало больше света.

«Вижу, что, в целом, тут качественно работа осуществляется», — сказал Иван Белозерцев и порекомендовал привлечь к внутреннему оформлению дизайнеров.

Новое учреждение будет с техническим уклоном, здесь будут готовить ребят для IT-сферы, сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев. Губернатор распорядился начать готовить кадры для нее уже сейчас.

«Надо поговорить с IT-компаниями, чтобы их представители приходили сюда, проводили занятия, вузы направляли сюда выпускников. Чтобы уровень обучения был достойным, чтобы дети по уровню компьютерной грамотности не опережали своих преподавателей», — поручил глава региона.

Проводить переговоры с IT-компаниями по партнерству cо школой на Шуисте будут зампред облправительства Олег Ягов и министр образования Александр Воронков.

Не забудут в школе и про спорт — здесь уже есть спортплощадка и два спортзала. Иван Белозерцев также предложил сделать скалодром.