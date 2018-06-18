Маковецкая: Если есть возможность, надо решать проблемы потомков сейчас

Светлана Маковецкая высказала свое отношение относительно традиции оставлять письма потомкам. Несколько дней назад группа горожан, среди которых были представители различных возрастов и профессий, дискутировали по поводу того, а нужно ли такое письмо вообще.

«Во-первых, это старая российская традиция — писать письмо в будущее, объясняя, что такое важное делают сейчас и осталось ли это актуальным для тех, кому оно адресовано. Во-вторых, это старая номенклатурная традиция. Закладка капсулы — это такое сакральное действие, можно относиться к этому и с юмором, но будем считать, что это продолжение такого блестящего движения, флагманского административного ресурса. То, что вы обсуждали, это попытка понять, что для нас важно, чтобы в будущем нас понимали: что человеческое мы сохранили и развили, отчего мы плакали и смеялись, стало ли это таким же прорывом для тех, кто живет в будущем, это попытка осознать себя.

Город — это зеркало, в котором отражается мы и наше представление о том, что хорошо и плохо, что красиво и нет. Нужно понимать, что комфортно должно быть не только то, что сделано для тех, кто живет сейчас. Если мы построим город с домами в красных границах, близко лежащими к тротуарам, то наши потомки не смогут расширить улицы, так как мы обозначили их жестким образом. Если мы проведем застройку без публичных пространств, это будет говорить о нас, как о людях, которые не удосужились понять, что человек в 25-этажном доме не может быть постоянно счастлив. Если для нас это не ценность, нужно подумать, что это может быть ценностью для окружающих», — рассказала она.

Светлана Маковецкая отметила, что если есть возможность решить за потомков какую-то часть проблем, то надо это делать сейчас. Как пример она привела сохранившиеся в черте города леса, подчеркнув, что Олимпийская аллея может стать подарком для будущих поколений.

«Представление о том, сможете ли вы это сохранить и развить — это представление о нас и о том, что есть город. Мы создаем коробку, в котором будут жить люди в будущем. В этом смысле я согласна, что это и есть послание», — подчеркнула она.