Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили дорогам в Спутнике (видео)

Компания « Термодом » подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества» (12+). Он посвящен производству и укладке асфальта в Городе Спутнике .

Ведущий Виталий Добров побывал в цехах компании, где готовится асфальтовая смесь, пообщался с начальником участка, узнал о разных видах асфальта, который кладут в Спутнике, побеседовал с рабочими и сам побывал за рулем дорожной техники.

Виталий Добров и сотрудники компании «Термодом» просто и увлекательно рассказывают о производстве и укладке асфальта. Интересная подача материала не даст заскучать даже самым искушенным зрителям. Включайте, изучайте и переезжайте в город ровных дорог — Город Спутник.