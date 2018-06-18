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Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили дорогам в Спутнике (видео)

18 июня в 17:04 252 просмотра
«Термодом» подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества» (12+). Он посвящен производству и укладке асфальта в Городе Спутнике.

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Компания «Термодом» подготовила очередной выпуск передачи «Контроль качества» (12+). Он посвящен производству и укладке асфальта в Городе Спутнике.

Ведущий Виталий Добров побывал в цехах компании, где готовится асфальтовая смесь, пообщался с начальником участка, узнал о разных видах асфальта, который кладут в Спутнике, побеседовал с рабочими и сам побывал за рулем дорожной техники.

Виталий Добров и сотрудники компании «Термодом» просто и увлекательно рассказывают о производстве и укладке асфальта. Интересная подача материала не даст заскучать даже самым искушенным зрителям. Включайте, изучайте и переезжайте в город ровных дорог — Город Спутник.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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