В Пензенской области построят более 300 квартир для сирот

В Пензенской области в 2018 году построят более 300 квартир для детей-сирот. Об этом губернатору Ивану Белозерцеву сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

«В этом году по выделенным деньгам должны построить 200 квартир по области, плюс Пенза 150 должна построить. Но город выполнит план по 100 помещениям, 50 переносит на следующий год. Зато по области построим чуть побольше, мы уже говорили с подрядчиками, есть предложения по строительству на 2019−2020 годы, жилье будет в резерве», — доложил министр во время объезда 18 июня.

Иван Белозерцев отметил, что жилье в Заре строится качественное и недорогое — 33150 рублей за квадратный метр.

«Микрорайон здесь хороший, придет время, когда жилье здесь будет пользоваться спросом. Сейчас пока нет достойной инфраструктуры, но здесь экологически чистый район. Микрорайон развивается: раньше у людей была проблема купить продукты, сейчас мы видим, что есть магазины», — отметил он.