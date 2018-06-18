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В Башмаково прошли летние сельские спортивные игры (видео)

18 июня в 19:46 208 просмотров
, ловкие и умелые сельские жители региона выявляли лучших в армрестлинге, волейболе, легкой атлетике, силовом троеборье, перетягивании каната и других видах спорта.

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В Пензенской области состоялись летние сельские спортивные игры. Самые сильные, ловкие и умелые сельские жители региона выявляли лучших в армрестлинге, волейболе, легкой атлетике, силовом троеборье, перетягивании каната и других видах спорта.

Более 500 спортсменов из 27 районов Пензенской области. Рабочий поселок Башмаково на один день стал спортивным центром региона. Там состоялись летние сельские Игры. Масштабные соревнования, которые собирают сотни участников со всей области, прошли уже в 12 раз.

«Главное — вести здоровый образ жизни, это очень важно. Село должно жить, развиваться. Мы должны вкладывать в это свои силы», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Помимо главы региона, удачи в предстоящих состязаниях спортсменам пожелал символ сельских игр — лев, который также изображен на флаге и гербе Башмаково.

В конце официальной части церемонии открытия был зажжен Олимпийский огонь. Право было предоставлено известным спортсменам-уроженцам Башмаковского района Алексею Воеводину и Кристине Хорошевой.

В 2018 году в программу сельских игр вошли 11 видов состязаний — гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, силовое троеборье, перетягивание каната, состязание спортивных семей, армрестлинг, а также профессиональные конкурсы. Иван Белозерцев посетил площадки соревнований и побеседовал со спортсменами.

По итогам соревнований будет сформирована сборная, которая представит регион на всероссийских летних сельских играх в Курске (0+). Они пройдут в середине июля, сообщает телеканал «Экспресс».


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