В бюджете Пензы увеличат расходы на фонтан в центре города

19 июня на заседании Гордумы обсудили изменения, которые будут внесены в бюджет Пензы.

По словам начальника городского финансового управления Ольги Завьялкиной, доходную часть планируется увеличить на 57 059 626, 31 рубль.

«Из них 12 414 600 рублей — это неналоговые доходы. Безвозмездные поступления увеличиваются на 44 645 026,31 рублей. В результате изменений доходная часть бюджета составит 1 2568 733 037,82 рублей», — пояснила она.

В результате планируемой продажи акций акционерных обществ по обслуживанию жилого фонда предполагается увеличение источников финансирования дефицита бюджета. В результате дефицит вырастет на 1 144 000 рублей, добавила Ольга Завьялкина.

Изменения планируется внести и в расходную часть бюджета. Так, будет увеличено финансирование реконструкции ул. Антонова на 2 105 590 рублей для заключения контрактов по техническому подключению к электросетям.

Предполагается, что будут увеличены расходы на строительство проезда к индустриальному парку «Союз» на ул, Центральной — Перспективной на 232 435,65 рублей, а также на фонтан на ул, Московской с благоустройством прилегающей территории на 450 000 рублей для заключения контракта на разработку проектно-сметной документации и проектов зон охраны и границ территории на объекты культурного наследия за счет увеличения по прочим неналоговым доходам.

Также будет увеличено субсидирование на обеспечение жильем молодых семей за счет федеральных средств — на 9 466 640,16 рублей, за счет областных средств — на 11 570 306,52 руб.

Кроме того, в бюджете будет перераспределено 62 669 700 рублей — расходы перенаправят с дополнительного образования детей на спорт высших достижений. Эти изменения будут предприняты на основе ходатайства городского спорткомитета.