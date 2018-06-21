Как сообщает пресс-служба «желто-синих», Владимир Романов больше десяти лет работал в нефтегазовой отрасли, имеет опыт работы в роли финансиста и антикризисного управляющего. Свои навыки планирует использовать в новой работе.



«Я сам играю в хоккей и для меня это больше чем спорт, однако я считаю, что в хоккейном клубе, как и в любой структуре, каждый профессионал должен быть на своем месте. Все мои шаги будут направлены не на тренировочный процесс, а на обеспечение хороших условий для игроков и оптимизацию расходов», — отметил он.

Своими главными задачами новый исполнительный директор видит привлечение внебюджетного финансирования, заключение партнерских отношений с крупными пензенскими компаниями. Также он планирует заняться налаживанием связей с фанатами и поработать над имиджем команды, отметили в пресс-службе.