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У пензенского «Дизеля» — новый исполнительный директор

21 июня в 17:01 280 просмотров
«Дизель» — изменения. На должность исполнительного директора назначен Владимир Романов.

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В руководстве пензенского хоккейного клуба «Дизель» — изменения. На должность исполнительного директора назначен Владимир Романов.

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», Владимир Романов больше десяти лет работал в нефтегазовой отрасли, имеет опыт работы в роли финансиста и антикризисного управляющего. Свои навыки планирует использовать в новой работе.

«Я сам играю в хоккей и для меня это больше чем спорт, однако я считаю, что в хоккейном клубе, как и в любой структуре, каждый профессионал должен быть на своем месте. Все мои шаги будут направлены не на тренировочный процесс, а на обеспечение хороших условий для игроков и оптимизацию расходов», — отметил он.

Своими главными задачами новый исполнительный директор видит привлечение внебюджетного финансирования, заключение партнерских отношений с крупными пензенскими компаниями. Также он планирует заняться налаживанием связей с фанатами и поработать над имиджем команды, отметили в пресс-службе.

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2018/06/vladimir-romanov-naznachen-na-dolzhnost-ispolnitelnogo-direktora-dizelya/

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