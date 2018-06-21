Пензенцев приглашают зажечь «свечу памяти» 21 июня

Вечером 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев состоится акция «Свеча памяти» (0+).

Акция приурочена к 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, активисты молодежных и общественных организаций и неравнодушные горожане.

Цель акции — напомнить о страшной войне против фашистских захватчиков, которая унесла жизни миллионов людей. Пензенцы зажгут «свечу памяти» и вспомнят о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу нашей страны, о своих родных и близких, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие начнется в 21.30, сообщает пензенский департамент СМИ.