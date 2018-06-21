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В ККЗ «Пенза» завершился концертный сезон (видео)

21 июня в 20:22 192 просмотра
«Пенза» творческие работники Губернаторской симфонической капеллы дали большой концерт под названием «Мы желаем счастья вам».

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В Пензе объявлен месяц музыкального затишья. В киноконцертном зале «Пенза» творческие работники Губернаторской симфонической капеллы дали большой концерт под названием «Мы желаем счастья вам».

Зал полон. Оно и понятно — все-таки последний концерт сезона. Хор настроен петь, а музыканты оркестра — играть то, что только-только входит в репертуар и то, что уже давно полюбилось пензенцам, сообщает телеканал «Экспресс».

Концерт вели два дирижера. Кроме Владимира Каширского, управлял оркестром скрипач Вячеслав Филиппенков. С ним музыканты исполнили «Танго» Карлоса Гарделя.

«Мы сюда взяли все: и эстрадные произведения, и из оперетт взяли, и танго, и взяли из тех программ, которые были у нас. Были концерты памяти Магомаева, программы оперетты, классические программы», — рассказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

После настал черед вокальных номеров. Сначала у микрофона встал Руслан Проскуряков, напомнивший зрителям, как называется «Лучший город земли». На закрытии сезона прозвучали песни из репертуара Муслима Магомаева. Одну из его самых известных — «Синюю вечность», исполнил под аккомпанемент оркестра Сергей Митрофанов.

На концерте побывал внук советского писателя, нашего земляка Федора Гладкова. Андрей Гладков оказался в Пензе по делам, но нашел время и на отдых.

«Были песни моей молодости, и сразу мне стало легко, доброе что-то пришло. В общем, мастера дают возможность прикоснуться к прекрасному», — поделился он.

Теперь прикоснуться к прекрасному пензенцы смогут лишь через месяц, когда артисты вернутся из отпусков. В следующем творческом сезоне они обещают подготовить новую концертную программу.


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