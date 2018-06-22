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Пензенцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в 09:27 388 просмотров
«Свеча памяти». В ней принял участие губернатор Иван Белозерцев.

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Вечером 21 июня Пенза присоединилась к международной акции «Свеча памяти». В ней принял участие губернатор Иван Белозерцев.

К Монументу воинской и трудовой славы пришли ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн, активисты молодежных, общественных и патриотических организаций, политики и неравнодушные горожане, сообщает пресс-центр облправительства.

«Сегодня в Пензе прошел бал медалистов. Нынешние мальчишки и девчонки понимают, что у них впереди вся жизнь, перед ними открывается большие просторы. Такие же юноши и девушки 77 лет назад мечтали о будущем и строили планы. И 22 июня 1941 года эти мечты были прерваны нападением фашисткой Германии.

Мы должны делать все, чтобы война не повторилась. А для этого Россия должна быть сильной державой, прежде всего, экономически. Чтобы ни у кого и никогда не возникло желания напасть на нашу страну», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил ветеранов войны и трудового фронта за неоценимый вклад в Великую Победу и напомнил молодежи о том, насколько значимо сохранение памяти о подвиге советского народа.

С призывом беречь память о Великой Отечественной войне к новому поколению обратился и участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев.

«Мы с большим трудом одержали величайшую победу. Я искренне желаю вам, чтобы вы никогда не познали страшного горя, того, что пришлось испытать нам», — отметил он.

С 2009 года в тысячах городов накануне Дня памяти и скорби зажигают свечи, чтобы почтить 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Это не только знак общей скорби, но и символ глубокой благодарности и единства в оценке исторического прошлого во имя будущего человечества.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/91557/

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