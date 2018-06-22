В Пензенской области одобрили 11 пляжей

Искупаться можно на пляжах «Парк Спутник» и «Остров» в Засечном, на «Русеевском пляже» в районе Барковки и у санатория «Березовая роща». Зареченцы смогут поплавать на двух пляжах в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также одобрены пляжи турбазы «Белая гора» в Каменском районе, три пляжа в Сердобском районе: в детских лагерях «Солнечная поляна», «Чайка» и «Вдохновение», и один — в селе Серман Никольского района.

В Пензе разрешенных пляжей нет.

«Купайтесь только на официальных пляжах, не оставляете детей одних у воды без присмотра, соблюдайте правила безопасности. В случае происшествия звоните в единую службу спасения по телефону «101», — добавили в пресс-службе.