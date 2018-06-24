Юные пензенские туристы прошли 122 км по Южному Уралу (видео)

Более ста километров пешком за неделю — по горам, болотам и через реки. Изучили природу и ландшафт Южного Урала и испытали на себе непростые условия той местности пензенские путешественники. Поход совершила группа воспитанников областной станции юных туристов — конечно, под руководством своих преподавателей.

Так встречают лишь нескольких пассажиров этого поезда — как настоящих героев. Они и есть герои для своих родителей и учителей. Девять ребят вернулись с Южного Урала. Это юные пензенские туристы. Они совершили свой первый серьезный спортивно-туристический поход. Он длился восемь дней. И, как говорят все без исключения, было сложно — и физически, и морально. А в доказательство — слезы, которые наворачиваются на их глазах при встрече с родными.

«Просто, наверное, из-за счастья, что приехали. В то же время грустно, что все закончилось. Там, конечно, было тяжело, но столько воспоминаний! Было очень грязно и холодно. Согревались в палатках — спали в одном спальнике по двое, соединяли спальники, грелись о грелки», — рассказала воспитанница Пензенской областной станции юных туристов Виктория Хоченкова.



Они прошли 122 километра. Пеший маршрут проложили в Челябинской области. Стартовали в городе Чебаркуль, который знаменит живописным ландшафтом с многочисленными озерами среди лесных массивов. Первой ключевой точкой стало озеро Тургояк — памятник природы, его, кстати, называют младшим братом Байкала. Но самые яркие впечатления оставил национальный парк «Таганай», раскинувшийся в уникальном уголке Южного Урала — группе хребтов Таганай. Там ребята совершили несколько восхождений.

«Мы поднимались несколько километров просто по огромным камням, расшибались, было очень больно. Но мы дошли!» — поделился воспоминаниями воспитанник Пензенской областной станции юных туристов Иван Шалимов.

Такой маршрут выбрали неспроста. Этот туристический поход — второй категории сложности. Он стал своеобразным зачетом для юных туристов. Для того, чтобы повысить их туристский опыт и мастерство, необходимо было выехать в другой регион — с другим рельефом и более сложными условиями прохождения. Идти приходилось и в холод, и в дождь, а с погодой не повезло: практически все восемь дней — всего 10 градусов тепла и ливни, которые почти не прекращались. Один переход был минимум по 15 километров, к тому же, каждому ребенку пришлось нести рюкзак по 20 килограммов.

«Они все, что необходимо для существования в природной среде, несли с собой — это палатки, костровое оборудование, горелки, газ, питание. Мы же не заходили в населенные пункты. Они должны были уметь разводить костер, готовить пищу, преодолевать препятствия. Дети очень сильные — характером, физически. Они подтвердили, что не зря занимаются у нас в клубе», — рассказал руководитель туристского клуба «Зебра» Пензенской областной станции юных туристов Павел Скубашевский.

Инструкторы говорят — это была настоящая проверка на прочность, и все прошли ее на отлично. Итоги похода подведут на днях. Уже известно, что каждый получит спортивный разряд. Результаты экспедиции отправят на чемпионат России по походам и для конкурса «Туриада-2019». А пока юные пензенские путешественники уходят на отдых, сообщает телеканал «Экспресс».