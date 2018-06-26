Куда идти учиться. Рейтинг пензенских вузов

В Пензенской области стартовала приемная компания в высшие учебные заведения. И самый актуальный вопрос после «на кого пойти учиться?» — «где учиться?». ИА «Пенза-Пресс» решило проанализировать популярные ресурсы с рейтингами университетов.

Первая трудность, с которой мы столкнулись в ходе исследования — количество вузов в Пензе разнится в зависимости от составителя рейтинга. Дело в том, что часто учитываются и филиалы, число которых меняется. Поэтому в своем исследовании мы остановились лишь на головных вузах, которых четыре:

— Пензенский государственный университет (ПГУ),

— Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС),

— Пензенский государственный аграрный университет (ПГАУ);

— Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ).

Вторая сложность: Всемирная паутина предлагает массу рейтингов вузов. Мы остановились на самых популярных, которые поисковая система выдает в первую очередь.

Рейтинг № 1 — vuzoteka.ru

На сайте оцениваются качество обучения, научная деятельность, международные связи, востребованность работодателями студентов вузов — то, что влияет на место в городском и общероссийском рейтингах.

По данным портала, лучший в Пензе — ПГУ. В российском рейтинге он занял 73 место. ПГУАС занял по стране 225 место, а по Пензе — второе. Замкнул тройку лидеров ПГАУ (444 место по стране).

Обратите внимание, ПензГТУ занял в местном рейтинге седьмое место, дело в том, что составители брали в расчет также филиалы других вузов.

Рейтинг № 2 — vuzopedia.ru

Vuzopedia.ru делало упор на оценку качества обучения, его условия, внеучебную деятельность и востребованность, причем оставить своем мнение на этот счет мог любой пользователь.

Так, пользователи vuzopedia.ru решили, что лучше всех в Пензе — ПГАУ, а вот ПГУ оказался в их рейтинге аутсайдером.

По мнению респондентов, в ПГУАС самое хорошее в Пензе качество обучения и внеучебная деятельность, в ПГАУ — высокая востребованность и условия обучения.

Рейтинг № 3 — total-rating.ru

Еще один рейтинг представил total-rating.ru, он составлен на основе методики мирового каталога университетов www.4icu.org.

Согласно ему, в общероссийском рейтинге среди пензенских вузов лидирует ПГУ (99 место), на 268 месте — ПензГТУ, на 320 — ПГУАС, на 363 — ПГАУ. По каким критериям шла оценка, не уточняется.

Рейтинг № 4 — russiaedu.ru

Ну и самый, наверное, авторитетный источник, это сайт «Образование в России». Здесь снова лидирует ПГУ (188 место), затем следует ПГАУ (193 место), намного ниже расположились ПГУАС (460) и ПензГТУ (481 место). Составители учитывали показатели образовательной, международной, финансово-экономической деятельности, показатели трудоустройства, уровень открытости и др.

Итог

Получается, в большинстве рейтингов среди пензенских вузов лидирует ПГУ. Но пока делать вывод о том, какие образовательные учреждения будут выбирать студенты в этот раз, рано. Эксперты прогнозируют, что самый высокий конкурс ожидается на специальности, где принимают результаты ЕГЭ по обществознанию, английскому языку и истории — именно эти экзамены в этом году выбрало большинство выпускников.