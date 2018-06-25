Тысячи болельщиков смотрели в Спутнике прямую трансляцию матча «Россия-Египет»

Во вторник, 19 июня, тысячи болельщиков собрались на фонтанной площади. Здесь проходила прямая трансляция матча «Россия-Египет».
Иностранцы предсказуемо болели за Египет.
«Мы победим, ведь у нас есть Салах! Он играл в «Ливерпуле», — отметил болельщик Салим Джабха.
Россияне были уверены в победе своей национальной сборной.
«Разгромим их, как Саудовскую Аравию! 5:0 — и они вылетят из чемпионата», — утверждали они.
Но было у болельщиков разных возрастов, национальностей и вероисповеданий нечто общее — любовь к Городу Спутнику.
«Здесь такая река, такой воздух приятный!» — подчеркнул болельщик из Ирака Мохаммед Алгбури.
«Это самый красивый район города! Если вы хотите отдохнуть, поезжайте не в Сочи или Геленджик, а в Спутник!» — отметили русские болельщики.
В этом матче сборная России показала отличную игру. Впервые за 32 года наши футболисты вышли из группы и практически получили путевку в 1/8 финала.
Поздравляем их с победой и приглашаем всех на следующий матч национальной сборной (0+). 25 июня на большом экране в Спутнике состоится прямая трансляция матча «Россия-Уругвай».