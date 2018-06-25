Тысячи болельщиков смотрели в Спутнике прямую трансляцию матча «Россия-Египет»

Спутник — город спортивных людей. Здесь можно заниматься фитнесом, легкой атлетикой, плаванием, единоборствами и другими видами спорта. И, конечно, Спутник не остался в стороне от Чемпионата мира по футболу. Любой желающий может посмотреть прямые трансляции матчей мундиаля на большом экране.

Во вторник, 19 июня, тысячи болельщиков собрались на фонтанной площади. Здесь проходила прямая трансляция матча «Россия-Египет».

Иностранцы предсказуемо болели за Египет.

«Мы победим, ведь у нас есть Салах! Он играл в «Ливерпуле», — отметил болельщик Салим Джабха.

Россияне были уверены в победе своей национальной сборной.

«Разгромим их, как Саудовскую Аравию! 5:0 — и они вылетят из чемпионата», — утверждали они.

Но было у болельщиков разных возрастов, национальностей и вероисповеданий нечто общее — любовь к Городу Спутнику.

«Здесь такая река, такой воздух приятный!» — подчеркнул болельщик из Ирака Мохаммед Алгбури.

«Это самый красивый район города! Если вы хотите отдохнуть, поезжайте не в Сочи или Геленджик, а в Спутник!» — отметили русские болельщики.

В этом матче сборная России показала отличную игру. Впервые за 32 года наши футболисты вышли из группы и практически получили путевку в 1/8 финала.

Поздравляем их с победой и приглашаем всех на следующий матч национальной сборной (0+). 25 июня на большом экране в Спутнике состоится прямая трансляция матча «Россия-Уругвай».