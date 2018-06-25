В Пензе в ближайшее время приступят к реконструкции «Оборонительного вала»

Земельный участок поставили на кадастровый учет для проведения реконструкции стены оборонительного вала, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Мемориальный комплекс «Оборонительный вал» — символ эпохи становления Пензы и охраняемый объект культурного наследия. Главное изменение — строительство лестницы с видовой площадкой, которая выходит на улицу Белинского к Спасскому кафедральному собору. Планируется создать кольцевой маршрут для пешеходов, который свяжет главные архитектурные объекты центральной части города: собор, комплекс «Оборонительный вал», памятник Первопоселенцу и церковь Преображения Господня.