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В Пензе в ближайшее время приступят к реконструкции «Оборонительного вала»

25 июня в 12:50 178 просмотров
«Оборонительный вал», который находится на улице Кирова.

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В Пензе завершили кадастровые работы по формированию земельного участка мемориального комплекса «Оборонительный вал», который находится на улице Кирова.

Земельный участок поставили на кадастровый учет для проведения реконструкции стены оборонительного вала, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мемориальный комплекс «Оборонительный вал» — символ эпохи становления Пензы и охраняемый объект культурного наследия. Главное изменение — строительство лестницы с видовой площадкой, которая выходит на улицу Белинского к Спасскому кафедральному собору. Планируется создать кольцевой маршрут для пешеходов, который свяжет главные архитектурные объекты центральной части города: собор, комплекс «Оборонительный вал», памятник Первопоселенцу и церковь Преображения Господня.


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