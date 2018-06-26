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В Пензе болельщики превратили фан-зону в свинарник

26 июня в 09:43 612 просмотров
«Россия — Уругвай» превратилась в свалку: повсюду валялись бутылки и пакеты.

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Юбилейная площадь в Пензе после матча «Россия — Уругвай» превратилась в свалку: повсюду валялись бутылки и пакеты.

«Стыдно за пензенцев! Такое ощущение, что нет уважения ни к себе, ни к окружающим. В третий раз одна и та же картина — болельщики посмотрели на Юбилейной площади матч и оставили после себя горы мусора! Вместо того, чтобы свои тары забрать с собой и выбросить в урны, болельщики пооставляли их там, где сидели. Не все, но многие. А как было бы круто, если бы после просмотра площадь осталась такой же чистой, какой была до него», — написал подписчик группы «Это Пенза, Карл!».

«Колхоз есть колхоз», — прокомментировал пользователь Константин.

«Каждый в отдельности — яркая культурная личность, а вместе… результат на Юбилейной площади», — отметила Ольга.

В пример горожане привели болельщиков из Японии и Сенегала, которые после матча своих сборных сами убирали мусор с трибун.

Фотография: фото подписчика группы "Это Пенза, Карл!"

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