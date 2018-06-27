Объекты «Дамате» в Вадинском районе заработают уже в этом году

Уже в этом году «Дамате» планирует построить две площадки подращивания по восемь корпусов каждая, две площадки откорма самки по восемь корпусов и две площадки откорма самца по 16 корпусов. Часть объектов сдадут в августе. Все площадки будут оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля от ведущего западного производителя. Особое внимание уделят биологической безопасности: оборудуются санпропускники и дезбарьеры, соблюдаются требования по расстоянию.



Помимо птичников, вадинский блок включает в себя собственный водозаборный узел с четырьмя артезианскими скважинами, три ангара под хранение сена и соломы, а также и 2,3 тысячи га земли для выращивания сельхозкультур.



Стоит отметить, что строительство идет в тесном взаимодействии с властью: Пензенская область взяла на себя обязательства по возведению внеплощадочных коммуникаций электроснабжения и водопровода, они будут сданы до конца августа 2018 года.



В вадинском блоке работу получат 180 человек — операторы птицеводческих ферм, ветеринарные врачи, водители, инженерно-технический персонал.



«Реализация крупных проектов в сельском хозяйстве возможна только при активном взаимодействии инвестора и региона, когда каждая сторона берет на себя обязательства и исполняет их в срок и в полном объеме. Могу сказать, что на сегодняшний день мы уже выработали оптимальный вариант взаимодействия с региональными и местными властями. Стройка в Вадинском районе — хороший пример совместной работы», — сказал генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.



Строительство идет в рамках проекта по расширению производственных мощностей до 155 тысяч тонн в год, общий объем инвестиций в проект составит 41 млрд рублей.