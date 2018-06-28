Пьяные пензецы мешают семьям отдыхать на озере у горбольницы № 6

Жители Пензы возмущены пьяными компаниями, которые проводят свой досуг на берегу озера у горбольницы № 6. О возмутительном поведении любителей горячительных напитков горожане сообщили в « Жалобную книгу » информационного агентства.

«Озеро возле горбольницы могло бы быть прекрасным местом для отдыха с детьми, особенно в купальный сезон, но безобразие, которое там твориться на новом пляже (со стороны гаражей), заставляет обходить его стороной.

Находящиеся там люди курят и пьют крепкие напитки на пляже, бросают бычки в песок, находятся в сильном алкогольном опьянении, ведут себя безобразно. Складывается такое ощущение, что приличные люди данный пляж не посещают. Дети играют с бутылками из-под водки, осколками, бычками, дышат не свежим воздухом, а дымом от сигарет! А все почему? Потому что люди чувствуют свою безнаказанность! Неужели так сложно навести порядок в столь прекрасных местах?» — говорится в обращении.

Горожане призвали стражей порядка обратить внимание на эту зону отдыха и привлечь к ответственности нетрезвых отдыхающих.