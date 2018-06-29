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Пензенского блогера возмутил «позорный» листок в театре

29 июня в 17:23 310 просмотров
Facebook пост с критикой пензенского драмтеатра.

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Блогер Дмитрий Чебурашкин опубликовал в Facebook пост с критикой пензенского драмтеатра.

Мужчину возмутили недостатки, на устранение которых, по его словам, не надо тратить много времени, однако этого никто не делает.

«У вас нет 100 рублей и часа времени двери помыть? Бесплатно открыть вторую дверь кассового зала и убрать этот позорный листочек с надписью «Вход»? Попросить завхоза за пять минут поправить «пляшущие» буквы названия? И попросить, наконец, билетера не разговаривать по телефону, когда редкий посетитель в обед заскочил купить билеты, но вынужден ждать, пока она решит свои личные дела?» — возмутился он.

Пользователи посоветовали ему написать жалобу директору.


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