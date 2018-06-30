Пензенец просит срочно построить ливневку на Шуисте

В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал житель микрорайона Шуист. Он просит срочно решить проблему с ливневкой на ул. Дружбы.

«Когда уже будет построена ливневая канализация на дороге по ул. Дружбы в районе Шуист? Дорога очень проходимая. После даже небольшого дождя дорогу полностью затапливает. Не видно ям под водой — разбиваешь подвеску, а ее ремонт — это немалые деньги по нынешним временам. Отсутствие ливневки приносит кучу проблем для пензенцев: убытки, аварии и конфликты на ровном месте. Прошу срочно решить проблему», — рассказал горожанин.

Также он отметил, что ямочного ремонта хватает только на пару месяцев, из-за этого возрастает аварийность: приходится объезжать выбоины.

Информагентство направило по поводу жалобы официальный запрос.