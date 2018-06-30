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В зоне отдыха у горбольницы № 6 появится спасательный пост

30 июня в 13:51 326 просмотров

В зоне отдыха возле больницы № 6 имени Г. А. Захарьина дополнительно организуют работу спасательного поста. Такое распоряжение дал мэр Пензы Виктор Кувайцев на совещании 30 июня.

«Это место среди горожан востребовано. Ранее несчастные случаи здесь происходили, поэтому наша задача — сделать все, чтобы предостеречь людей от возможной угрозы жизни и здоровью», — сказал глава горадминистрации.

Организовать пост Виктор Кувайцев поручил МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» в лице заместителя начальника Александра Дерябина. Он будет работать с 09.00 до 20.00 по выходным дням, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, во всех зонах отдыха проводятся рейды, отдыхающим рассказывают о правилах поведения и недопустимости купания в запрещенных местах.


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