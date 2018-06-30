В зоне отдыха у горбольницы № 6 появится спасательный пост

«Это место среди горожан востребовано. Ранее несчастные случаи здесь происходили, поэтому наша задача — сделать все, чтобы предостеречь людей от возможной угрозы жизни и здоровью», — сказал глава горадминистрации.
Организовать пост Виктор Кувайцев поручил МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» в лице заместителя начальника Александра Дерябина. Он будет работать с 09.00 до 20.00 по выходным дням, сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме того, во всех зонах отдыха проводятся рейды, отдыхающим рассказывают о правилах поведения и недопустимости купания в запрещенных местах.