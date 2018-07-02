Пензенский поисковый отряд отправляется в Беларусь

Сводный поисковый отряд области 4 июля отправится в полевую поисковую экспедицию по местам боев пензенской стрелковой дивизии. Экспедиция будет проходить в Рогачевском районе Гомельской области Республики Беларусь и продлится до 18 июля.

Это уже восьмая экспедиция поисковиков в Беларусь. За семь лет работы пензенских отрядов совместно с 52 отдельным специализированным батальоном Республики Беларусь обнаружены останки 252 бойцов, установлены имена 66 бойцов, из них — девяти земляков, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В 2015 году поисковиками была установлена мемориальная доска командующему 61 стрелковой дивизии генерал-майору Николаю Андреевичу Прищепе, похороненному на кладбище в Буда-Кошелево.

В 2018 году работы по поиску останков погибших бойцов 61 стрелковой дивизии в Рогачевском районе будут продолжены. В ходе экспедиции состоится передача останков бойца-пензенца Александра Павловича Шанина, которые были обнаружены весной 2018 года бойцами 52-го отдельного специализированного батальона и поисковой группой «Батьковщина».