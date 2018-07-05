Епифанцев вызвал на бой Виторгана

30 июля в 20.00 на телеканале СТС стартует комедийный сериал производства компании Nautilus Media — «Новый человек» (16+), который расскажет о хоккеисте с буйным характером, решившим вернуть свою семью. В 17-серийной истории зрителей ждет неожиданный любовный треугольник в исполнении Владимира Епифанцева, Татьяны Арнтгольц и Максима Виторгана. Чтобы завоевать сердце любимой женщины, знаменитый хоккеист и скромный аудитор готовы пойти на все: в ход идут танго-баттлы, предвыборные программы и даже кулачные бои.

Татьяна Арнтгольц: «В сериале показаны два совершенно разных персонажа, две крайности: взрывной, непредсказуемый, излишне эмоциональный спортсмен, которого вечно куда-то несет, и абсолютно спокойный, стабильный мужчина, знающий ответ на любой вопрос и готовый закрутить любую гайку в доме. Я бы искала золотую середину, потому что для меня семейная жизнь как кривая линия в кардиограмме — со своими пиками и падениями».

В одной из серий появится звезда «Отеля Элеон» — актер Тимур Еремеев. По сюжету его герой — мнительный адвокат — пытается защитить права рекламного агентства, куда с проверкой отправился аудитор Витя (Максим Виторган).

Тимур Еремеев: «В связи с последними событиями в моей жизни я видел как профессионалов своего дела, так и тех, кто совершенно бездарно носит статус адвоката, — к сожалению, в этой профессии есть и клоуны. Если говорить о моем герое, то он такой сторонник теории заговора. Ему во всем мерещится гораздо больше, чем есть на самом деле. В этом смысле он скорее утрированный персонаж. Но это круто, когда сценарием и режиссером позволено сделать персонажа не классическим белым воротничком, а с небольшой придурью, в хорошем смысле этого слова».

По словам актера, ему как раз повезло с адвокатом Викторией Павловной, которая защищает его интересы совершенно бесплатно: «Прежде всего она мой друг и только потом адвокат. Я в принципе не думал, что мне нужна помощь, потому что считал себя правым (и суд это подтвердил). Но, когда Виктория Павловна услышала о моей ситуации, она сама мне позвонила и предложила помочь. Мы ведь знакомы много лет».

Испытания льдом, танцами и усами

В новом проекте СТС Владимиру Епифанцеву и Максиму Виторгану предстояло научиться кататься на коньках. «В детстве я попробовал пару раз прокатиться: у меня дико болели ноги, и мне все это так не понравилось», — вспоминал Владимир, которому досталась роль неуправляемого хоккеиста по прозвищу Кайло. К слову, актер тренировался под присмотром профессиональных хоккеистов, которые также работали над сериалом СТС «Молодежка. Взрослая жизнь» (16+).

Кроме занятий на катке актеров ожидали репетиции на танцполе: по сценарию герои танцуют танго на вечеринке будущих бизнес-партнеров. Но главным испытанием для Максима Виторгана стали накладные усы, которые он носит на протяжении всего съемочного периода. «Каждый день мне под носом наносили очень неприятную суспензию, а потом приклеивали колючие, жесткие чужие волосы, — признавался он на съемках. — Дышал всем этим целый день, после чего гримеры все убирали и чистили мое лицо щеточкой и кисточкой. Только потом при вдохе в носу все равно создавалась атмосфера оставшейся липучести».

Если Виторгану приклеивали накладные усы, то Татьяну Арнтгольц ожидали реальные преображения: специально ради роли актриса впервые в жизни сделала короткую прическу. По словам актрисы, на это решение ее сподвигла дочь Маша: «Прошлым летом моя дочь гостила у бабушки, а ко мне вернулась уже с короткой стрижкой. Тогда я подумала, какая классная прическа, как ей идет. Сама бы я не решилась на такие перемены, но представила, что мне могут предложить сделать это ради роли. И вот, буквально через месяц, поступает такое предложение от продюсеров «Нового человека». Я не верю в совпадения, мне кажется, все в жизни закономерно. Вот и у меня получилось, что со стартом съемок в моей жизни произошли перемены. Раз — и я сама новый человек».

По сюжету героиня Татьяны Арнтгольц — фармацевт, поэтому художникам предстояло построить декорации аптеки, прототипом которой стала реальная московская аптека на Малой Бронной. Для съемок реквизиторы изготовили более тысячи упаковок лекарств с придуманными названиями. «Все настолько реально, что, кажется, можно спокойно прийти и купить сироп от кашля», — подмечала Татьяна. Также в кадр попали московские ледовые дворцы, квартиры, парки и «Кремль в Измайлово».

Максим Виторган VS Владимир Епифанцев

Максим Виторган (Витя): «Володя, конечно, человек очень необычный для меня — даже не назову второго такого в числе своих знакомых. Мне казалось, что во многом мы живем в разных мирах, поэтому перед началом работы у меня были определенные опасения: удастся ли нам нормально коммуницировать. Оказалось, что, во-первых, Володя — человек абсолютно профессиональный и одаренный. А, во-вторых, я бы сказал, даже нежный, несмотря на то, что пытается казаться другим».

Владимир Епифанцев (Кайло): «Максим стал для меня родным человеком. Всегда с удовольствием наблюдал за ним, когда он придумывал что-то смешное, как он выходил из той или иной психологической ситуации. И подмечал, насколько интересный жизненный путь у него».

Кайло+Ира или Витя+Ира?

Кайло (Владимир Епифанцев)

Саша — харизматичный, прямолинейный и простодушный хоккеист, привыкший к женскому вниманию. Главной Сашиной страстью всегда был хоккей, а жена и дети занимали второе место. Но из-за взрывного характера он получает годовую дисквалификацию и уходит в загул, где встречает красотку Вику и решает бросить семью. Правда, когда девушка сама его бросает и забирает все деньги, Саше остается одно: вернуться обратно к супруге Ире и сыну с дочкой. Только в этот раз его ждал большой-большой «сюрприз» — жених Иры, новый папа Витя.

Владимир Епифанцев: «Мой персонаж — такой лузер! Хотя мне все больше кажется, что наша история о том, что не все так, как кажется. Что и кого любить, правильное или неправильное? Мне кажется, нет одного верного ответа, — это я и хотел бы донести до зрителя».

Витя (Максим Виторган)

Вежливый, воспитанный, рассудительный директор небольшой аудиторской компании оказался рядом с Ирой в нужный момент и стал идеальной заменой неугомонному хоккеисту. Витя — мастер на все руки, массовик-затейник и любитель презентаций на тему «Как весело провести выходные с семьей». Кажется, в его жизни наконец наступила долгожданная идиллия, пока на пороге квартиры не появился главный возмутитель спокойствия, настоящий отец семейства с атлетическим телосложением и харизмой, бьющей наповал.

Максим Виторган (Витя): «Витя — собранный, аккуратный, неторопливый, неготовый к быстрым реакциям и время от времени потерянный. Такой дотошный, въедливый человек с прямой спиной — в общем, полная противоположность хоккеисту Кайло».

Ира (Татьяна Арнгольц)

Отношения с Сашей стали для Иры американскими горками и большим приключением, которое подарило ей не только дочь и сына, но и затяжную депрессию. В лице спокойного и верного Вити девушка обрела тихую гавань, мужа на час и заботливого папу для своих детей одновременно. И теперь наконец, когда она решилась на собственный бизнес и превратила качалку экс-мужа в модную аптеку, Саша возвращается в семью и напоминает ей о том, о чем она хотела бы забыть.

Татьяна Арнтгольц: «Здесь я совсем не похожа на себя, начиная от образа, который мне придумали гримеры, и заканчивая самим жанром, в котором мне было не просто, но интересно. Могу сказать, что никогда столько не смеялась на съемках, сколько в этом сериале. Вообще, для меня это первый опыт комедийного жанра, и я очень хотела сыграть в комедии, до этого у меня были только лирические или драматические героини».

Самый интригующий любовный треугольник — с 30 июля в 20.00 на СТС!

Сашиной страстью всегда был хоккей, а семья занимала почетное второе место. Но дисквалификация на год совсем выбила его из колеи и отправила во все тяжкие: появились алкоголь, тусовки и модель Вика, которая увела его из семьи. Вскоре страстный роман закончился, как и все деньги, которые красотка отсудила у Саши. Что осталось хоть и известному, но непутевому хоккеисту? Вернуться к бывшей жене Ире и сыну с дочкой. Только на этот раз его ждал большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, а именно бухгалтер Витя — новоиспеченный жених Иры.