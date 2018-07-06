«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию

Отдых с друзьями в палатках подтолкнул скульптора и архитектора из Пензы Дарью Лисицину к созданию оригинального проекта. Инсталляция «Подслушанные истории» вошла в шорт-лист творческого конкурса одного из самых известных фестивалей современного искусства «Архстояние» (0+) в Калужской области.

Дарья Лисицина рассказала корреспонденту информагентства Надежде Саченковой, что представляет собой инсталляция.

«Это несколько стоящих рядом палаток, в нутрии которых — динамики. При приближении человека они включатся, и начнет звучать диалог. Если рядом будет много людей, то из всех палаток будет доноситься звук — многоголосье историй. В конце презентации состоится перфоманс — появятся наблюдающие, как это бывает в жизни, — те, кто подслушивает.

Всего запланировано семь диалогов: это девочки-подростки, обсуждающие мальчиков и первые поцелуи, разговор молодой пары с намеками на близость, будут скандалы. Дарья Лисицина отмечает, что все истории жизненные, люди раскрываются по-другому наедине, нежели в обществе», — сказала она.

Идея появилась после отдыха на природе в палатках. Когда рядом стоящая компания настолько громко решала и обсуждала проблемы, что пензячка почувствовала, будто живет вместе с ними.

«У людей, находящихся в замкнутом пространстве, создается иллюзия, что они защищены, могут свободно высказываться, обсуждать проблемы, выяснять отношения, интимные вещи выносить, думая, что нет свидетелей. На самом деле, если ты, например, в палатке, то свидетелей может быть много, любой проходящий может все услышать.

Сначала мы пробовали делать диалоги по готовым текстам, но в итоге пришли к импровизации, потому что она более живая и соответствует тематике — показать человеческую жизнь, как театр. Часто люди в своих отношениях настолько зациклены на определенных сценариях, настолько часто находятся в одних и тех же ролях. Это может быть выяснение отношений, обвинение, оправдание, они мыслят штампами и стандартами. Мы все обрастаем, как мусором, диалогами, и даже в единении теряется то, какой ты на самом деле, если ты постоянно находишься в плену сценариев», — поделилась Дарья Лисицина.

«Подслушанные истории» архитектор готовит совместно с актером театра Депертутто Василием Ревякиным и КВН-щиком, блогером Дмитрием Степашиным. Однако для Дарьи Лисициной это не первое знакомство с фестивалем. В 2011 году из нескольких сотен работ выбрали ее проект единственного в России на то время капсульного отеля. Он в течение нескольких лет располагался на территории «Архстояния» и представлял из себя небольшое деревянное двухъярусное строение, вмещающее 13 индивидуальных и шесть семейный шкафов.

«Идея в том, что люди могли приехать без палатки и жить в калитушках два на метр, пространство которых позволяло только поспать. К сожалению, капсульный отель снесли в прошлом году», — поделилась архитектор.

Фестиваль «Архстояние» (0+) пройдет в Калужской области в деревне Никола-Ленивец с 27 по 29 июля. После пензенцы готовы установить инсталляцию в городе на Суре, но для этого нужна поддержка администрации, признается Дарья Лисицина.

«Может, это будет в рамках какого-то мероприятия или не привязано ни к чему. Например, просто поставить в сквере палатки, думаю, люди будут очень удивлены и заинтересованы. И потом — снимать реакцию людей. Вообще для меня это новый формат. Надеюсь, что мы очень круто реализуем идею, ее замысел идет из сердца», — сказала она.

Дарья Лисицина давно известна своими неординарными проектами как в Пензе, так и далеко за ее пределами, она неоднократно становилась призером конкурсов и фестивалей. Так, в 2015 году заняла второе место за работу «Матерь Сва» на празднике Топора в Суздале и третье — в Томске за скульптуру «Русая коса — девичья краса» в номинации «Резчики по дереву». В 2017-м пензячка подготовила уникальный проект городских шахмат из пенопласта. Также несколько лет назад архитектор была организатором фестиваля «Сеннофест» в Пензе.