Городишенский директор пытался схитрить при строительстве складов

В Городищенском районе Пензенской области на директора ООО «Дал» возбудили два дела об административных правонарушениях.

В результате проверки установлено, что организация строит в районе два склада. Разрешение на это было получено у администрации, также с ней согласовали установку временного ограждения на расстоянии 3,2 метра от границы земельного участка, который принадлежит организации. Однако его выставили на 4, 5 метров.

Это расценили как самовольный захват территории. Кроме того, оказалось, что один из участков, где проходит строительство, предназначен для индивидуального жилого строительства, то есть используется не по назначению, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате руководителю предприятия назначили штраф в 40 тысяч рублей, а также внесено представление об устранении нарушений.