В Пензе назвали дату окончания ремонта ожогового отделения

В Пензе ведется капитальный ремонт ожогового отделения клинической больницы № 4. Его здесь ждали более 30 лет.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, это единственное отделение в регионе, которое оказывает лечение детей и взрослых по профилю «комбустология» — помощи при тяжелом поражении от ожогов и их последствиях.

В отделение ежегодно поступают около 500 взрослых пациентов и порядка 200 детей.

«Мы производим ремонт оконных и дверных конструкций. Специально выделили отдельные санитарные комнаты для мам с маленькими детьми, а также две санитарные комнаты для взрослых. Все они будут оборудованы резервным источником горячего водоснабжения на случай отключения воды», - пояснил главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

Ремонт должны завершить к 1 сентября.