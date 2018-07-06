В Москве обокрали уснувшего на лавке Сергея Пенкина
Взрывной дисконт на топливо
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области стремительно снижается неформальная занятость
Пензенские водоканалы накопили долги за электроэнергию
Тревога за гибнущий пруд в Иссинском районе оказалась напрасной
В Пензе медалями «За любовь и верность» наградили 71 пару
В Пензенской области клещи покусали 1112 человек
Пензенцев в индивидуальном порядке приглашают на диспансеризацию
Городишенский директор пытался схитрить при строительстве складов
Сотрудники МЧС рассказали детям о правилах поведения у водоема
Мэр поручил устранить недочеты при ремонте дорог в Пензе
На стене «iMall» появилась патриотичная реклама матча «Россия — Хорватия»

В Пензе назвали дату окончания ремонта ожогового отделения

6 июля в 11:18 308 просмотров

В Пензе ведется капитальный ремонт ожогового отделения клинической больницы № 4. Его здесь ждали более 30 лет.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, это единственное отделение в регионе, которое оказывает лечение детей и взрослых по профилю «комбустология» — помощи при тяжелом поражении от ожогов и их последствиях.

В отделение ежегодно поступают около 500 взрослых пациентов и порядка 200 детей.

«Мы производим ремонт оконных и дверных конструкций. Специально выделили отдельные санитарные комнаты для мам с маленькими детьми, а также две санитарные комнаты для взрослых. Все они будут оборудованы резервным источником горячего водоснабжения на случай отключения воды», - пояснил главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.

Ремонт должны завершить к 1 сентября.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...