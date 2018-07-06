В Пензе назвали дату окончания ремонта ожогового отделения

Как сообщает пресс-центр областного правительства, это единственное отделение в регионе, которое оказывает лечение детей и взрослых по профилю «комбустология» — помощи при тяжелом поражении от ожогов и их последствиях.
В отделение ежегодно поступают около 500 взрослых пациентов и порядка 200 детей.
«Мы производим ремонт оконных и дверных конструкций. Специально выделили отдельные санитарные комнаты для мам с маленькими детьми, а также две санитарные комнаты для взрослых. Все они будут оборудованы резервным источником горячего водоснабжения на случай отключения воды», - пояснил главный врач клинической больницы № 4 Андрей Водопьянов.
Ремонт должны завершить к 1 сентября.