В МЧС назвали возможные причины крупного пожара на ул. Молокова

По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Александра Ближина, у административного здания сгорела кровля, а также часть хранившейся внутри продукции.

«Работал там весь гарнизон. Проверка соблюдения правил пожарной безопасности проводилась в 2013 году, были выявлены нарушения. В 2014-м проверяли внепланово, и их уже не было. С тех пор, так как это объект среднего бизнеса, не проверяли. По всей видимости, с учетом того, как быстро горел обрешетник, здание было плохо обработано. Скорее всего, загорелось что-то в печи, и огонь перешел на чердак», — предположил он.

Глава управления Сергей Козлов отметил, что в настоящее время особый противопожарный режим введен в 12 районах Пензенской области.

«Это должно подстегнуть всех к соблюдению требований пожарной безопасности и культуры поведения. Мы призываем всех быть бдительными, особенно с учетом того, что сейчас такая жаркая погода. В случае пожара нужно сразу позвонить и вызвать профессионалов, не пытаться потушить все самим», — подчеркнул начальник регионального ГУ МЧС.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что ночью 6 июля на ул. Молокова загорелось здание. Звонок на пульт дежурного поступил в 2.50. По уточненным данным, с огнем боролись 119 сотрудников МЧС с помощью 34 спецмашин. В результате пожара никто не пострадал.