Интернет заполонили созданные на основе детской игры пошлые видеоролики

Пользователи Сети сообщают о большом количестве порнороликов, которые созданы в популярной детской онлайн-игре Roblox (12+). Возраст авторов видео определить сложно, так как большинство выложено под вымышленными именами или никами.

Однако не исключено, что ими могут являться дети. Также с учетом возможностей интернета их могут посмотреть подростки-поклонники популярной игры.

Как пишет lenta.ru, в Roblox можно создавать мини-игры, виртуальные миры. Некоторые делают их крайне пошлыми. При вводе на видеохостинге определенных незамысловатых слов выдаются сотни роликов с интимными сценами квадратных персонажей. Многие набрали более миллиона просмотров.

На видео видны генитарии, которые не закрыты и не замазаны. Периодически администрация видеохостинга ставит на них метку «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», но их не удаляет.

Обращаем внимание, что этот текст не является рекламой онлайн-игры и, тем более, неподобающих видео. Просто хотелось бы в очередной раз обратить внимание контролирующих служб на подобные факты, а также родителей, которые должны интересоваться, чем увлекаются дети.