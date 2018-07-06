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В Пензенской области клещи покусали 1112 человек

6 июля в 13:06 268 просмотров
, которые передаются через укусы.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 1112 человек, пострадавших от укусов, 306 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 5 июля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 628 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 82 из них.

Кроме того, с начала года были диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Каменского района, а также у трех пензенцев.


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