Пожилой пензенец вернулся в полыхающий дом за документами и погиб

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 5 июля около 16 часов на улице Большой Курмыш в селе Казеевка загорелся дом. После того, как сотрудники МЧС потушили пламя, обнаружили тело пенсионера.

На тот момент, когда языки пламени охватили жилище, там был мужчина, его сожительница и внучка. Все они успели выбежать на улицу, но пенсионер вернулся в горящее строение за документами, однако выйти ему уже не удалось.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося», — добавили в пресс-службе.