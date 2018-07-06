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Пожилой пензенец вернулся в полыхающий дом за документами и погиб

6 июля в 13:31 314 просмотров

В Пензенском районе в пожаре погиб 84-летний мужчина. Следователи выясняют причины случившегося.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 5 июля около 16 часов на улице Большой Курмыш в селе Казеевка загорелся дом. После того, как сотрудники МЧС потушили пламя, обнаружили тело пенсионера.

На тот момент, когда языки пламени охватили жилище, там был мужчина, его сожительница и внучка. Все они успели выбежать на улицу, но пенсионер вернулся в горящее строение за документами, однако выйти ему уже не удалось.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося», — добавили в пресс-службе.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1239076/

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