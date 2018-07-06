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В кировском гей-клубе три женщины получили травмы — соцсети

6 июля в 13:34 694 просмотра
, отдыхая в гей-клубе. По их словам, они пострадали от охраны, которая выдворяла их из заведения.

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Три жительницы Кировской области получили травмы, отдыхая в гей-клубе. По их словам, они пострадали от охраны, которая выдворяла их из заведения.

Как пишет портал 1istochnik.ru со ссылкой на соцсети, одна из местных жительниц получила приглашение от подруг посетить ночное заведение. Они решили отметить успешную сдачу экзаменов ее сыном.

В процессе отдыха дамы начали ссориться, охранники клуба решили их выпроводить. Женщины утверждают, что с ними обошлись грубо: одной заломили руку, другую ударили о стену. В итоге одна из них упала и сломала руку, остальные тоже получили травмы. Они оказались в больнице.

Когда на место приехали полицейские, кировчанки поняли, что были в заведении для сексуальных меньшинств.

Официальной информации по факту случившегося нет.


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