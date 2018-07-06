Как пишет портал 1istochnik.ru со ссылкой на соцсети, одна из местных жительниц получила приглашение от подруг посетить ночное заведение. Они решили отметить успешную сдачу экзаменов ее сыном.
В процессе отдыха дамы начали ссориться, охранники клуба решили их выпроводить. Женщины утверждают, что с ними обошлись грубо: одной заломили руку, другую ударили о стену. В итоге одна из них упала и сломала руку, остальные тоже получили травмы. Они оказались в больнице.
Когда на место приехали полицейские, кировчанки поняли, что были в заведении для сексуальных меньшинств.
Официальной информации по факту случившегося нет.