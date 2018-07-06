В Пензе тренируется сборная России по прыжкам в воду

В Пензе в плавательном бассейне в Ахунах проходит подготовка российских спортсменов к международным соревнованиям (0+).

В открытом плавательном бассейне сборная России по прыжкам в воду начала подготовку к европейским стартам. Это место для тренировок выбрано потому, что ближайшие соревнования в Хорватии также пройдут в условиях открытого бассейна, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Из пензенских спортсменок на сбор вызваны Алина Арефьева и Полина Саекова. Они являются воспитанницами Александра Борисова и Татьяны Лукаш. Бассейн в Ахунах позволяет тренировать прыжки с любой высоты, на которой проводятся международные соревнования.