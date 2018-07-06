Роскомнадзор разработал обучающие игры о защите персональных данных

Роскомнадзор разработал для школьников обучающие игры и презентацию, которые расскажут о защите персональных данных, сообщает телеканал «360».

В ведомстве предложили использовать онлайн-раскраски и «запоминалки» в программе классных часов или специальных уроков.

Презентация рассчитана на детей от 9 до 14 лет. Их ждет материал со звуком и встроенной анимацией. В проекте также объяснят, куда школьникам нужно обращаться при нарушении прав.

В ведомстве пояснили, что новый формат обучающих мероприятий позволит увеличить охват аудитории и нарастить профилактическую работу среди молодежи. Специалисты расскажут школьникам, что входит в понятие «персональные данные», на какие виды они подразделяются, а также посоветуют, как уберечь свои данные и не стать жертвой мошенников.