В Пензе медалями «За любовь и верность» наградили 71 пару

6 июля в областной филармонии накануне Дня семьи, любви и верности чествовали 71 супружескую пару. Пензенцы, которые уже много лет идут рука об руку вместе, получили награды от губернатора Ивана Белозерцева.

Василий и Людмила Николаевы в браке — уже почти 58 лет. Молодым человеком он оказался в городе на Суре по распределению после казанского института — вдалеке от родных и близких. Здесь он работал следователем.

«17 апреля на Пасху я был дежурным, был тяжелый день, вечером выпил чашку кофе и зашел в дом культуры им. Кирова на танцы. Мы случайно станцевали вальс, так завязалась наша дружба», — рассказал Василий Николаев.

Его супруга отметила, что кавалер сразу понравился ее отцу.

«Когда он пришел к нам в гости, мой папа побеседовал с ним и сказал мне потом, что лучше человека не встречу. Говорят, что пара должна смотреть друг на друга, нет, люди должны смотреть в одну сторону. Мы совершенно разные люди: он — спокойный, а я — взрывная, темпераментная. Бывало, что в день по много раз ссорились. Я ругаюсь, а он все прощает, он смирный, хороший, добрый, ласковый за всю жизнь плохого слова не услышала от него», — поделилась Людмила Николаева.

В Органном зале областной филармонии состоялось награждение медалями «За любовь и верность» лучших пар региона, десять из них прожили в браке более 50 лет. Иван Белозерцев подчеркнул, что здесь собрались одни из самых крепких семей.

«На Руси всегда считалось, что крепкая семья — это сильная страна. Семья всегда была основой развития государства, формированием морали, нравственных ценностей. Я посмотрел статистику, у нас — немало разводов. Это большая беда последних десятилетий, как в стране, так и в области. Важно, чтобы пары при создании семьи понимали, что это должно быть на всю жизнь», — сказал он.

Также губернатор отметил, что важным звеном в браке являются дети, у многих из них уже есть внуки, и поблагодарил присутствующих за их достойное воспитание. Иван Белозерцев пожелал всем парам здоровья, благополучия и мира.