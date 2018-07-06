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Пензенские водоканалы накопили долги за электроэнергию

6 июля в 15:31 80 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» сообщило о плачевной ситуации с оплатой электроэнергии водоснабжающими организациями области.

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ООО «ТНС энерго Пенза» сообщило о плачевной ситуации с оплатой электроэнергии водоснабжающими организациями области.

В настоящее время суммарная задолженность водоканалов перед гарантирующим поставщиком электроэнергии достигла 156,5 млн рублей. Негативная ситуация сложилась в большинстве районов области, при этом «лидерами» по размеру долга являются:

— ООО «Горводоканал» (г. Пенза) — 99,3 млн рублей;

— МУП «Горводоканал» (Никольский район) — 7,1 млн рублей;

— ООО «СПЕКТР» (г. Нижний Ломов) — 4,9 млн рублей;

— МУП «ПрофКомСервис» (г. Спасск) — 3,9 млн рублей;

— МУП «КХ» (р.п. Сосновоборск) — 2,5 млн рублей;

— МУП «Неверкинское ЖКХ» (Неверкинский район) — 2 млн рублей.

Особые опасения вызывает тот факт, что, несмотря на проводимый «ТНС энерго Пенза» комплекс мер по урегулированию сложившейся ситуации, большинство водоканалов продолжают наращивать долги. Так, по сравнению с июнем 2017 года общий размер их задолженности увеличился более чем на 39 млн рублей.

Стоит отметить, что функции, которые выполняют водоснабжающие предприятия, имеют высокую социальную значимость. Поэтому халатное отношение к платежам за электроэнергию ставит под угрозу процесс водоснабжения населения и предприятий области.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что нарушение обязательств по оплате электроэнергии со стороны потребителей крайне отрицательно сказывается на надежности энергоснабжения всего региона.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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