В Пензенской области стремительно снижается неформальная занятость

В первом квартале 2018 года сумма взносов за легализованных пензенцев в бюджет Пенсионного фонда страны перешагнула порог 15 млн рублей. Соответствующая работа проводится в регионе по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

По данным на 1 июля, трудовые договоры заключили с более чем 13,1 тысячами граждан, которые не работали официально. Это 65,6% от установленного для региона контрольного показателя на 2018 год, который составляет 20 тысяч человек, сообщает пресс-центр облправительства.

В рейтинге субъектов ПФО по снижению неформальной занятости Пензенская область занимает второе место, в России — четвертое место.

«Выплата зарплаты «в конвертах» — это нарушение прав людей, которые, по сути, не имеют социальных гарантий сегодня и не будут иметь их завтра, когда придет время выходить на пенсию. Наказание за использование так называемой «серой схемы трудовых отношений» должно быть неотвратимо, а размер штрафа — максимальным», — сказал губернатор.

В первом полугодии было вынесено 106 административных постановлений о привлечении к ответственности за уклонение от оформления либо ненадлежащее оформление трудового договора на сумму 1 млн 647 тысяч рублей.

Сумма страховых взносов, поступившая в бюджет Пенсионного фонда РФ в первом квартале 2018 года за легализованных граждан, составила 15,2 млн рублей.

До 1 августа в Пензенской области будет проходить месячник по снижению неформальной занятости, его основная цель — привлечь внимание широкой общественности к данным проблемам.

В рамках месячника проходят консультации работодателей, представителей бизнеса, населения по вопросам соблюдения действующего налогового законодательства, законодательства в сфере пенсионного обеспечения граждан, труда и занятости, социальных последствий неформальной занятости.