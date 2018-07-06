В Пензенской области за год 20 зданий адаптируют для инвалидов

По программе «Доступная среда в Пензенской области» два жилых корпуса грабовского психоневрологического интерната адаптировали для инвалидов и маломобильных граждан.

На выполнение работ по адаптации организации было направлено 829 тысяч рублей. Из них из бюджета Пензенской области выделены 323 тысяч рублей, из федерального бюджета — 152 тысяч рублей, из внебюджетных источников — 354 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

У входа в интернат создали места для парковки, установили кнопку вызова помощи, «бегущую» строку, а также тактильную мнемосхему территории учреждения. Входную группу жилых корпусов оснастили визуальной, акустической и тактильной маркировкой. Санитарные комнаты переоборудовали с учетом потребностей маломобильных людей. Помимо этого, в учреждении расширили дверные проемы для комфортного передвижения инвалидов-колясочников, установили кнопки вызова помощи, поручни и держатель трости.

Всего в 2018 году на адаптацию приоритетных объектов с учетом потребностей инвалидов предусмотрено 19,9 млн рублей, из них федеральная субсидия — 14,7 млн рублей, в бюджете области предусмотрено 5,2 млн рублей.

Средства направят на адаптацию 20 объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты, занятости, культуры, образования и спорта. Везде сделают пандусы, расширят дверные проемы, обеспечат системы информации. Также планируется закупка специализированного оборудования.