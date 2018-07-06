Пензенский агропромышленный комплекс оказался в пятерке лучших по приросту посевных площадей и вводу неиспользуемых земель в оборот.

В рамках Дня поля глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков принял участие в работе совещания под председательством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Совещание было посвящено вопросам подготовки и проведения уборочных работ в 2018 году.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза страны Петр Чекмарев позитивно оценил усилия Пензенской области по развитию сельскохозяйственной отрасли. Он поставил регион на четвертое место в пятерке субъектов-лидеров России по приросту посевных площадей.

Также область оказалась в пятерке лучших по показателю ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за последние три года, сообщает пресс-центр регионального правительства.