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Инвестпривлекательность Саратовской области выросла

6 июля в 17:02 176 просмотров

В правительстве Саратовской области обсудили внедрение моделей упрощенных процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона.

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на министра экономического развития Юлию Швакову, привлекательность губернии оценивается в 94%. Это выше среднего показателя по России (80%) и ПФО (83%).

Эффективность поддержки малого и среднего бизнеса в Саратовской области составляет 89% (по России — 83%). Глава ведомства назвала основные показатели привлекательности региона для инвесторов и ведения бизнеса.

Срок подключения новых объектов к электросетям сократился с 144-х (в среднем) до 92 дней. Зафиксирована наилучшая динамика целевых показателей по газу — среднее время подключения составляет 92 дня (110 — по России). При этом количество процедур оформления увеличилось до 11.

По регистрации права собственности Саратовская область — среди субъектов с лучшими показателями: сроки регистрации сократились, в том числе — с помощью внедрения МФЦ. В лидерах регион и по постановке на кадастровый учет — сроки сокращены с 21-го до 14 дней.


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