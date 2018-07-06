Инвестпривлекательность Саратовской области выросла

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на министра экономического развития Юлию Швакову, привлекательность губернии оценивается в 94%. Это выше среднего показателя по России (80%) и ПФО (83%).

Эффективность поддержки малого и среднего бизнеса в Саратовской области составляет 89% (по России — 83%). Глава ведомства назвала основные показатели привлекательности региона для инвесторов и ведения бизнеса.

Срок подключения новых объектов к электросетям сократился с 144-х (в среднем) до 92 дней. Зафиксирована наилучшая динамика целевых показателей по газу — среднее время подключения составляет 92 дня (110 — по России). При этом количество процедур оформления увеличилось до 11.

По регистрации права собственности Саратовская область — среди субъектов с лучшими показателями: сроки регистрации сократились, в том числе — с помощью внедрения МФЦ. В лидерах регион и по постановке на кадастровый учет — сроки сокращены с 21-го до 14 дней.