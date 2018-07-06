Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
Взрывной дисконт на топливо
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже
На пляжах Череповца запретили купаться из-за дождей
Екатеринбургский лемур предсказал победу сборной России над хорватами
Инвестпривлекательность Саратовской области выросла
Абоненты Tele2 снимут кино вместе с компанией Disney в России
Актрису «Доярки из Хацапетовки» избили на детской площадке — СМИ
Роскомнадзор разработал обучающие игры о защите персональных данных
В Москве обокрали уснувшего на лавке Сергея Пенкина
В кировском гей-клубе три женщины получили травмы — соцсети
Банкам разрешат операции на базе блокчейна в 2019 году

Аграрии со всей России изучили опыт мелиорации в Липецкой области

6 июля в 17:30 186 просмотров

Аграрии со всей страны ознакомились с достижениями агропромышленного комплекса Липецкой области.

Как сообщает телеканал «Липецкое время», гости побывали на ведущих сельскохозяйственных предприятиях. Изучили опыт мелиорации, селекции и защиты растений.

«Антоновка», «Апорт», «Жигулевское», «Ветеран» — сорта лебедянских яблок знают по всей России. Для хорошего урожая важна каждая составляющая: рельеф местности, качество удобрений и полив. Лебедянские садоводы делились опытом с коллегами из других регионов.

Сотни специалистов Россельхозцентра приехали в яблочную столицу региона. «Агрофирма имени 15 лет Октября» одной из первых в стране взялась за интенсивные сады. Сейчас яблоки растут на площади 850 гектаров. Еще 550 гектаров — в режиме рекультивации.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...