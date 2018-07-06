Аграрии со всей России изучили опыт мелиорации в Липецкой области

Как сообщает телеканал «Липецкое время», гости побывали на ведущих сельскохозяйственных предприятиях. Изучили опыт мелиорации, селекции и защиты растений.

«Антоновка», «Апорт», «Жигулевское», «Ветеран» — сорта лебедянских яблок знают по всей России. Для хорошего урожая важна каждая составляющая: рельеф местности, качество удобрений и полив. Лебедянские садоводы делились опытом с коллегами из других регионов.

Сотни специалистов Россельхозцентра приехали в яблочную столицу региона. «Агрофирма имени 15 лет Октября» одной из первых в стране взялась за интенсивные сады. Сейчас яблоки растут на площади 850 гектаров. Еще 550 гектаров — в режиме рекультивации.