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Пензенец пожаловался на компостную кучу у памятника в парке Белинского

7 июля в 10:27 366 просмотров
, прогуливаясь по парку имени Белинского, увидел кучу опавшей листвы, портящей благоустройство возле памятника казакам-основателям крепости Пенза.

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Житель Пензы, прогуливаясь по парку имени Белинского, увидел кучу опавшей листвы, портящей благоустройство возле памятника казакам-основателям крепости Пенза.

Об этом он написал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«В парке Белинского не так давно установили памятник казакам — основателям крепости Пенза. Печально, что руководство парка рядом организовало огромную компостную кучу. Теперь туда сваливается листва, трава, ветки и так далее со всей прилегающей территории. Непонятно, почему не вывозят», — сообщил горожанин.

К посту он приложил фотографии, на которых видно, что территория у памятника действительно не отличается благоустроенностью.

Фотография: Скриншоты: https://vk.com/penzakarl?w=wall-47515083_70876

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