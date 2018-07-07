Пензенец пожаловался на компостную кучу у памятника в парке Белинского

Об этом он написал в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«В парке Белинского не так давно установили памятник казакам — основателям крепости Пенза. Печально, что руководство парка рядом организовало огромную компостную кучу. Теперь туда сваливается листва, трава, ветки и так далее со всей прилегающей территории. Непонятно, почему не вывозят», — сообщил горожанин.

К посту он приложил фотографии, на которых видно, что территория у памятника действительно не отличается благоустроенностью.