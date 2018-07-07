Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
Взрывной дисконт на топливо
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
В Минздраве назвали регионы России, где живут долгожители
Российские футболисты в смайликах рассказали о дне перед матчем с Хорватией
В Госдуме раскрыли зарплаты и пенсии депутатов
Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже
На пляжах Череповца запретили купаться из-за дождей
Аграрии со всей России изучили опыт мелиорации в Липецкой области
Екатеринбургский лемур предсказал победу сборной России над хорватами
Инвестпривлекательность Саратовской области выросла
Абоненты Tele2 снимут кино вместе с компанией Disney в России
Актрису «Доярки из Хацапетовки» избили на детской площадке — СМИ

В Минздраве назвали привычки, объединяющие всех долгожителей

7 июля в 10:55 268 просмотров
, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвал объединяющие долгожителей привычки.

" data-title="В Минздраве назвали привычки, объединяющие всех долгожителей — Пенза-пресс, рунет за день">

Главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвал объединяющие долгожителей привычки.

Как сообщает Russia Today долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать», — отметила Ольга Ткачева.

По словам эксперта, на продолжительность жизни может влиять и интеллектуальная активность человека.

«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живет и тем он более сохранен и здоров», — пояснила она.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...