В Минздраве назвали привычки, объединяющие всех долгожителей

Как сообщает Russia Today долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать», — отметила Ольга Ткачева.

По словам эксперта, на продолжительность жизни может влиять и интеллектуальная активность человека.

«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живет и тем он более сохранен и здоров», — пояснила она.