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В Госдуме раскрыли зарплаты и пенсии депутатов

7 июля в 12:33 236 просмотров

Государственная Дума официально назвала размеры зарплат и пенсий депутатов.

Как сообщается на сайте Госдумы, в 2018 году зарплата депутата составляет 388 тысяч рублей в месяц (или 338 тысяч рублей за вычетом подоходного налога).

Пенсии дифференцированы: 46,6 тысячи рублей (при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет) и 63,5 тысячи рублей (более 10 лет). Если человек был депутатом меньше пяти лет, то есть не отработал в Думе хотя бы один созыв полностью, депутатской пенсии он не получит.

Также без таких пенсий останутся те, кто был осужден за совершение преступлений. Депутатская пенсия — не доплата к пенсии по старости, а окончательная сумма, которую получит депутат-пенсионер.


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