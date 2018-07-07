Неожиданный гость Лермонтовского праздника поэзии (0+) Захар Прилепин рассказал главному редактору ИА «Пенза-Пресс» Елене Юсуповой о том, как оказался в Тарханах, а также о влиянии великого поэта на свое творчество.

Побеседовать с известным писателем удалось перед возложением цветов к могиле Михаила Лермонтова и его близких, которые захоронены на территории церкви Михаила Архистратига.

Захар Прилепин признался, что сейчас должен быть совсем в другом месте — на фестивале «Традиция» (0+) в Москве.

«Наверное, там сейчас все ходят и меня ищут, а я оказался в Тарханах», — пошутил он.

По словам писателя, в его творчестве есть связь с Михаилом Лермонтовым, но ее нельзя отследить механически.

«Нельзя вот так отследить, что я прочитал вот это и вот это, творчески переосмыслил, и у меня такое произведение появилось. Не в таком виде и не в таком смысле, но фигура Лермонтова довлеет надо мной как одна из сильнейших тенденций и традиций литературы. У Есенина есть такие строки: «Я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе». Он писал от себя про Пушкина. Я вот так про себя в отношении Лермонтова сказать могу», — заявил Захар Прилепин.

На вопрос о том, почему он решил приехать в Тарханы, писатель сказал, что у него сегодня день рождения и решил сделать себе подарок. По его словам, взять с собой родных не удалось, так как он ехал на машине из Донецка, быстро заехал в Москву и дальше направился в Тарханы.

По признанию Захара Прилепина, сейчас он ничего не пишет — только «воюет». Программы для телевидения записывает все одним днем. Сейчас появилась возможность писать их и в Донецке.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в Тарханах проходит традиционный всероссийский Лермонтовский праздник поэзии. Со списком почетных гостей торжества можно ознакомиться здесь.