Гостям Тархан рассказали, как связаны Лермонтов и Шотландия

Традиционный Лермонтовский праздник поэзии (0+) — в самом разгаре. На торжество приехали тысячи людей — жители Пензенской области и гости из других регионов.

Как сообщают журналисты ИА «Пенза-Пресс», на парковке у въезда в село Лермонтово были припаркованы автомобили с мордовскимми, нижегородскими, самарскими, саратовскими номерами, также было много туристических автобусов из других регионов. География праздника получилась весьма обширной.

Для удобства гостей на территории музея-усадьбы были организованы стенды с планами территории, обустроены санитарные комнаты, в тени расположили скамейки.

Традиционно праздник начался с возложения цветов к могиле поэта и его близких, которые захоронены на территории церкви Михаила Архистратига. Местные жители и гости с утра несли к ней цветы. Торжественное возложение с участием первых лиц региона и почетных гостей состоялось в 11 часов.

После возложения цветов гости праздника отправились в усадьбу поэта. На ее территории была организована масса мероприятий: традиционное катание на лодках, мастер-классы по плетению из лозы, лепке игрушек из глины, чтение стихов у открытого микрофона, экскурсии. Настоящий фурор произвело выступление московских волынщиков, организованное на поляне.

«Люди обступили их кругом, кричали «браво», аплодировали, просили исполнить на бис. Восторг вызвало исполнение волынщиками русских народных песен», — рассказала главный редактор информагентства.

Но, казалось бы, как связаны Михаил Лермонтов и шотландцы? Оказалось, что предки поэта принадлежали к этой национальности, и он всегда мечтал посетить Шотландию. К сожалению, это желание так и не осуществилось.

«Не зря мы свое небольшое выступление закончили попурри из русских народных композиций, потому что нам кажется, что на волынках здорово играть не только шотландскую, но и русскую музыку», — признались музыканты после выступления.

Далее гости направились в Зеленый театр, где состоялось вручение Лермонтовских премий, после чего всех ждал концерт.

Выступления ансамблей завершатся в 16.00, после чего еще на протяжении четырех часов, до 20.00, будет продолжаться осмотр экспозиций музея-заповедника всеми желающими.