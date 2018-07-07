Белозерцев наградил лауреатов Лермонтовской премии

В Зеленом театре прошло награждение лауреатов Лермонтовской премии. С поздравлениями выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Как здорово, что каждый год мы посещаем это святое место. Благодарю за любовь к Лермонтову и России. Здорово, что приезжают наши друзья из Москвы, которые любят это место и творчество Лермонтова.

Праздник будем проводить без великого сына российского народа, который 40 лет приезжал в Тарханы, — Андрея Дементьева. Я познакомился с ним на празднике, и он стал мне близок, понятен, я стал проявлять интерес к его творчеству», — сказал глава региона.

Он прочитал собравшимся стихотворение поэта. Зрители поддержали его аплодисментами, некоторые кричали «браво».

«Желаю вам здоровья, счастья благополучия. Здорово, что конкурс Лермонтова имеет большую актуальность в России, в нем участвует много молодых поэтов. С праздником, друзья!» — поздравил Иван Белозерцеав.

На получение премий были выдвинуты 16 творческих проектов из различных регионов и Пензы. Церемонию награждения открыл губернатор. Он вручил награду почетному гостю торжества — Захару Прилепину. Известный писатель обратился к зрителям Зеленого театра с приветственными словами.

«Сегодня удивительный день — день Ивана Купалы, Иоанна Крестителя. У него сегодня день рождения. Люди часто думают, вокруг чего собирается нация, народ. Всякий народ собирается вокруг труда, воинских побед и поэзии. В основе каждого народа лежит национальная поэзия, поэтому мы все — дети русской литературы и Лермонтова. Наш язык и наша суть — это все Лермонтов. Этот удивительный человек с удивительным характером является одним из русских национальных святых», — подчеркнул он.

Сам Захар Прилепин сегодня так же отмечает день рождения. Как он ранее признался журналистам ИА «Пенза-Пресс», приезд в Тарханы — это подарок, который он преподнес себе на 43-летие.

Зрители Зеленого театра поздравили писателя с праздником, наградив его бурными аплодисментами.

Подробнее о том, как в Тарханах отмечают Лермонтовский праздник поэзии, можно почитать здесь.