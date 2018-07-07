Синоптики рассказали порталу « 360 » о том, в какую погоду будут играть футболисты России и Хорватии в четвертьфинале ЧМ в Сочи.

По их словам, мощный ливень, затопивший город 6 июля, не повторится во время проведения матча. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что погода идет на улучшение и никаких аномальных погодных явлений 7 июля не предвидится.

«Брызнут какие-то локальные дожди. Погода рабочая, катаклизмов не будет, камни с неба падать тоже не будут», — пошутил он.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова добавила, что единственная опасность, которая может подстерегать прибывших, — опасность сгореть на солнце. Во избежание ожогов она посоветовала использовать солнцезащитные крема.

«К началу матча температура составит +23 градуса, к окончанию — +21», — сказала она.