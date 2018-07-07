Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
В Минздраве назвали регионы России, где живут долгожители
Российские футболисты в смайликах рассказали о дне перед матчем с Хорватией
В Госдуме раскрыли зарплаты и пенсии депутатов
В Минздраве назвали привычки, объединяющие всех долгожителей
Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже
На пляжах Череповца запретили купаться из-за дождей
Аграрии со всей России изучили опыт мелиорации в Липецкой области
Екатеринбургский лемур предсказал победу сборной России над хорватами
Инвестпривлекательность Саратовской области выросла
Абоненты Tele2 снимут кино вместе с компанией Disney в России

Синоптики: Дожди не помешают матчу «Россия — Хорватия»

7 июля в 16:55 230 просмотров
«360» о том, в какую погоду будут играть футболисты России и Хорватии в четвертьфинале ЧМ в Сочи.

" data-title="Синоптики: Дожди не помешают матчу «Россия — Хорватия» — Пенза-пресс, рунет за день">

Синоптики рассказали порталу «360» о том, в какую погоду будут играть футболисты России и Хорватии в четвертьфинале ЧМ в Сочи.

По их словам, мощный ливень, затопивший город 6 июля, не повторится во время проведения матча. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что погода идет на улучшение и никаких аномальных погодных явлений 7 июля не предвидится.

«Брызнут какие-то локальные дожди. Погода рабочая, катаклизмов не будет, камни с неба падать тоже не будут», — пошутил он.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова добавила, что единственная опасность, которая может подстерегать прибывших, — опасность сгореть на солнце. Во избежание ожогов она посоветовала использовать солнцезащитные крема.

«К началу матча температура составит +23 градуса, к окончанию — +21», — сказала она.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...