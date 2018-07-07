Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
Самокутяев рассказал, почему выбрал позывным в космосе «Тарханы»
Леонид Левин подарил Тарханам садовые шахматы
Маховиков в Тарханах исполнил песню в поддержку сборной России по футболу
Глеб Матвейчук в Тарханах спустился со сцены и пел со зрителями
Марина Девятова в Тарханах заставила запеть Зеленый театр
Белозерцев наградил лауреатов Лермонтовской премии
Гостям Тархан рассказали, как связаны Лермонтов и Шотландия
Захар Прилепин: Мой приезд в Тарханы — подарок себе на день рождения
Лидин — на 28 строчке медиарейтинга глав законодательных органов
На ул. Клары Цеткин начали благоустраивать дворы

На ул. 8 Марта и пр. Победы наносят горизонтальную дорожную разметку

7 июля в 17:59 224 просмотра

7 июля в мэрии Пензы обсудили активизацию работ по нанесению дорожной разметки.

Совещание с представителями подрядных и ресурсоснабжающих компаний провели директор Департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин и его заместитель Валерий Яцко. Был озвучен доклад о динамике работ по нанесению разметки.

По данным подрядчика, 6 июля специалисты приступили к нанесению горизонтальной разметки на проспекте Победы на участке от улицы Минской до Беляевского путепровода, а также на улице 8 Марта. Работы планируется завершить в ближайшие дни.

«Рекомендую также поставить в график на выходные улицы Стасова, Одесскую, Лядова, Рахманинова, Ульяновскую и Кронштадтскую, — подчеркнул директор Департамента ЖКХ Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/raboty_po_naneseniyu_razmetki_aktivizirovany/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...