На ул. 8 Марта и пр. Победы наносят горизонтальную дорожную разметку

Совещание с представителями подрядных и ресурсоснабжающих компаний провели директор Департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин и его заместитель Валерий Яцко. Был озвучен доклад о динамике работ по нанесению разметки.

По данным подрядчика, 6 июля специалисты приступили к нанесению горизонтальной разметки на проспекте Победы на участке от улицы Минской до Беляевского путепровода, а также на улице 8 Марта. Работы планируется завершить в ближайшие дни.

«Рекомендую также поставить в график на выходные улицы Стасова, Одесскую, Лядова, Рахманинова, Ульяновскую и Кронштадтскую, — подчеркнул директор Департамента ЖКХ Пензы.