Вдова Андрея Дементьева зачитала в Тарханах его последние стихи

В Тарханах на Лермонтовском празднике поэзии почтили память поэта Андрея Дементьева , скончавшегося на 90-м году жизни. Он посещал музей-заповедник несколько десятков лет.

В завершении торжественного концерта в Зеленом театре перед гостями праздника выступила вдова Андрея Дементьева — Анна Пугач. Она призналась журналистам, что приехать сюда ей было тяжело из-за боли утраты любимого мужа. Но она нашла в себе силы, потому что это место для него было особенным, питало его вдохновение.

По ее словам, поэт планировал приехать сюда и в этом году, но судьба распорядилась иначе. Перед смертью он написал несколько стихов, посвященных Тарханам. И Анна Пугач, едва сдерживая слезы, прочитала их.

Плакали зрители и гости праздника. Во время выступления Анны Пугач полил дождь — зрители отметили, что это знак того, что Андрей Дементьев сегодня с нами.

Стихи поэта на празднике прочитал и губернатор Иван Белозерцев. Он рассказал о том, как познакомился с Андреем Дементьевым и проникся его творчеством.