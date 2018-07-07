Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Пензенцы возложили цветы к бюсту Михаила Лермонтова
В Пензенской области готовятся к Сабантую в Спутнике
Детские концерты в ТЦ продолжатся после летних каникул
В Пензе открылась вторая смена лагеря «Гвардеец-2»
В Пензе прошел творческий вечер, приуроченный ко Дню НЛО
На базе ПГУ готовят профессиональные кадры для пензенских IT-компаний
В Пензе стартовал летний период обучения росгвардейцев
Под Пензой пройдет фестиваль-праздник «Купала в Золотаревке»

Вдова Андрея Дементьева зачитала в Тарханах его последние стихи

7 июля в 17:02 338 просмотров
память поэта Андрея Дементьева, скончавшегося на 90-м году жизни. Он посещал музей-заповедник несколько десятков лет.

" data-title="Вдова Андрея Дементьева зачитала в Тарханах его последние стихи — Пенза-пресс, рунет за день">

В Тарханах на Лермонтовском празднике поэзии почтили память поэта Андрея Дементьева, скончавшегося на 90-м году жизни. Он посещал музей-заповедник несколько десятков лет.

В завершении торжественного концерта в Зеленом театре перед гостями праздника выступила вдова Андрея Дементьева — Анна Пугач. Она призналась журналистам, что приехать сюда ей было тяжело из-за боли утраты любимого мужа. Но она нашла в себе силы, потому что это место для него было особенным, питало его вдохновение.

По ее словам, поэт планировал приехать сюда и в этом году, но судьба распорядилась иначе. Перед смертью он написал несколько стихов, посвященных Тарханам. И Анна Пугач, едва сдерживая слезы, прочитала их.

Плакали зрители и гости праздника. Во время выступления Анны Пугач полил дождь — зрители отметили, что это знак того, что Андрей Дементьев сегодня с нами.

Стихи поэта на празднике прочитал и губернатор Иван Белозерцев. Он рассказал о том, как познакомился с Андреем Дементьевым и проникся его творчеством.

Фотография: Фото и видео Елены Юсуповой

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...